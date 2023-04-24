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14:07, 24 апреля 2023Россия

Минобороны заявило о десятках сбитых за сутки дронах ВСУ

Минобороны заявило, что за сутки российские ПВО сбили 38 беспилотников ВСУ
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что 38 беспилотников противника были уничтожены в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в небе над Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9721 единицу военной автомобильной спецтехники, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8821 боевую бронемашину, 415 зенитных ракетных комплексов, 3834 беспилотника, 411 самолетов и 228 вертолетов ВСУ.

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Ранее оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 24 апреля украинские войска предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота России в Севастополе с помощью быстроходных беспилотных катеров. В результате техника ВСУ была уничтожена. Потерь, по данным Минобороны, нет.

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Зураб Дарахвелидзе
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