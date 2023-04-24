Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота катерами

Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота в Севастополе катерами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать базу Черноморского флота России в Севастополе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, противник предпринял попытку атаки в районе 3:30 ночи по московскому времени. Для этого ВСУ использовали три быстроходных беспилотных катера. В результате украинская техника была уничтожена. Потерь, по информации Минобороны, нет.

Об атаке надводных дронов на Севастополь ранее сообщал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, морские беспилотники заметили вблизи города в ночь на понедельник. Один из катеров был уничтожен на подходе к Стрелецкой бухте.

Взрыв во время отбитой атаки дронов попал на видео. На кадрах видно вспышку и слышно громкий грохот.