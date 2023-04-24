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08:47, 24 апреля 2023Силовые структуры

В Варшаве умер 62-летний вор в законе Теймураз Джалагания

«Прайм Крайм»: в Варшаве скончался 62-летний вор в законе Теймураз Джалагания
СюжетВоры в законе:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Варшаве скончался 62-летний вор в законе Теймураз Джалагания, известный в уголовной среде как Чинчхлия. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитет был из числа сторонников вора в законе Тариэла Ониани (Таро). Причина смерти не раскрывается.

Джалагания был родом из Батуми. Там его короновали в 1982 году с подачи Зураба Цинцадзе, который противостоял воровскому патриарху Арсену Чхаидзе. Вследствие чего через год Джалагания лишился титула. Вновь он стал вором в законе спустя 10 лет, когда его крестный отец возглавил криминальный мир Батуми.

Чинчхлия был судим девять раз за кражу, ношение холодного оружия, бродяжничество и наркотики.

В 2008 году он едва не утонул в Клязьменском водохранилище после воровской сходки, которую накрыли правоохранители. Джалагания прыгнул в воду, чтобы скрыться от силовиков, но все равно был задержан.

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Любовь Ширижик
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