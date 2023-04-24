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11:43, 24 апреля 2023Россия

Российский водитель жестко сбил самокатчика на переходе и попал на видео

«112»: в Екатеринбурге водитель сбил электросамокатчика на пешеходном переходе

В Екатеринбурге водитель жестко сбил электросамокатчика на пешеходном переходе. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На появившемся видеоролике видно, как молодой человек на электросамокате пытается проскочить перекресток. В этот момент его сбивает машина. От удара парня подбрасывает на несколько метров вверх.

Позже в ГИБДД разъяснили, что молодой человек выехал на самокате на запрещающий сигнал светофора, пишет портал Е1.

«Водитель автомобиля не успел среагировать и допустил наезд. Пострадавшего увезли в 36-ю больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом голени, ссадина боковой поверхности шеи"», — заявили в Госавтоинспекции.

21 апреля сообщалось, что в Москве 18-летний мужчина на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. После столкновения с мужчиной ребенка госпитализировали.

Анна Щербакова
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