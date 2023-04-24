США подготовятся к попыткам других стран повлиять на итоги выборов в 2024 году

Директор разведки США Хейнс: спецслужбы готовы к попыткам повлиять на выборы в 2024 году

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс рассказала, что ряд американских спецслужб готовится к попыткам лиц из других стран повлиять на итоги президентских выборов, которые пройдут в стране в 2024 году, сообщает ТАСС.

«Да, это, безусловно, та сфера, на которую мы тратим огромный объем времени, пытаясь защититься от влияния на выборы и вмешательства», — заявила она.

По ее словам, в следующем году могут проводиться гораздо более изощренные кампании по распространению ложной информации о ходе выборов. При этом Хейнс подчеркнула, что в США работают над тем, чтобы не допустить распространения фейков. Она уточнила, что помимо Национальной разведки в работе в этой работе участвуют также Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности (МВБ).

Ранее американский президент Джо Байден напомнил, что он планирует принять участие в выборах главы государства в 2024 году, отметив, что вскоре он официально объявит о своем решении по данному вопросу. По мнению американских СМИ, Байден может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы во вторник, 25 апреля.