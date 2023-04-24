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18:41, 24 апреля 2023Моя страна

Заблудившегося в Туле лося вернули в лес

В Туле в лес вернули лося, который несколько дней провел в городе

Фото: Nick Fewings / Unsplash

В Туле в лес вернули лося, который заблудился в городе и провел в нем несколько дней. Об этом сообщает телеканал «Первый тульский».

Местные жители впервые обнаружили животное 22 апреля на улице Пузакова в Зареченском округе. Лось мчался в сторону частного сектора. Сообщается, что его удалось поймать и вернуть в лес.

Предполагается, что животное оказалось в городе из-за раннего наступления теплой погоды, которая могла заставить лося отправиться на поиски новых источников пропитания.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в нацпарка «Зигальга» проснулись ежи. Окончание спячки у этих зверьков считается явной приметой наступления весны — будильником для ежей служит температура воздуха.

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Алиса Удовик
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