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11:33, 24 апреля 2023Наука и техника

На экзопланете впервые нашли рубидий и самарий

Астрономы Китайской академии наук обнаружили рубидий и самарий на сверхгорячем юпитере

Изображение: Jiang et al.

Астрономы Китайской академии наук исследовали атмосферу экзопланеты MASCARA-4b, впервые обнаружив в ней рубидий и самарий. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

MASCARA-4b представляет собой газовый гигант класса сверхгорячий юпитер, который находится на расстоянии около 556 световых лет от Земли. Его равновесная температура достигает 2250 кельвинов, размер составляет примерно 1,51 радиуса Юпитера, а масса — 1,67 массы Юпитера, что дает плотность 0,48 грамма на кубический сантиметр. Период обращения вокруг звезды равен 2,82 дня, а орбита находится на расстоянии 0,047 астрономической единицы.

Наблюдения за транзитами планеты были проведены 13 февраля и 1 марта 2020 года с помощью спектрографа высокого разрешения ESPRESSO, установленного на телескоп VLT (Very Large Telescope) в Чили.

В атмосфере MASCARA-4b было обнаружено несколько более тяжелых частиц, включая рубидий (Rb), самарий (Sm), а также ионы титана (Ti+) и бария (Ba+). Это первый случай обнаружения Rb и Sm в атмосфере экзопланеты, в то время как Ti+ и Ba+ уже были обнаружены на нескольких других внесолнечных планетах. Ba+ обнаруживается в атмосфере сверхгорячего юпитера уже третий раз, что указывает на распространенность этого иона среди планет этого класса. Его присутствие может указывать на необычную атмосферную динамику.

Отмечается, что Sm с атомным числом 62 является пока самым тяжелым элементом, обнаруженным в атмосфере другой планеты. Это также первый элемент серии лантанидов, обнаруженный на экзопланетах. Исследование также подтвердило предыдущие сообщения об обнаружении магния, кальция, хрома и железа в атмосфере MASCARA-4b.

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Александр Еникеев
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