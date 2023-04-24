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18:57, 24 апреля 2023Моя страна

Экстрим-парк появится в Нальчике

В Нальчике на набережной откроют экстрим-парк

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

На набережной реки Нальчик рядом с Солнечным городом откроется экстрим-парк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«В числе объектов строительства и дорожных работ, которые проинспектировал сегодня в столице республики, — территория будущего крупного общественного пространства на набережной реки Нальчик рядом с Солнечным городом», — сообщил он.

По словам Кокова, о планах по созданию места для активного отдыха горожан он ранее рассказывал на мероприятии, посвященном началу строительства Ледового дворца. Проект находится на финальной стадии разработки. Площадь экстрим-парка составит больше 15 тысяч квадратных метров.
 
Согласно генеральному плану, в парке планируются зоны для занятий различными экстремальными видами спорта, детская площадка, ландшафтный амфитеатр, места отдыха, парковка и другие объекты.

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Варвара Кошечкина
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