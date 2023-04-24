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13:48, 24 апреля 2023Моя страна

XIII Евразийский экономический форум молодежи стартовал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 24 апреля стартовал XIII Евразийский экономический форум молодежи

Фото: Dmitry Morgan / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге стартовал XIII Евразийский экономический форум молодежи. Как уточняет KP.RU, мероприятие соберет в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) 11 500 участников из 107 стран и 79 регионов России.

Форум станет уникальной площадкой, на которой школьники и студенты смогут прослушать лекции и перенять опыт порядка двух тысяч ученых, политиков, дипломатов, предпринимателей и экспертов сферы образования из 42 стран. Молодые участники мероприятия также представят собственные проекты на конкурсной основе.

Рассказывая о форуме, ректор УрГЭУ профессор, доктор экономических наук Яков Силин указал, что это событие дарит студентам и школьникам «интересные и продуктивные пути самореализации».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия», который продлится до 30 сентября.

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Варвара Кошечкина
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