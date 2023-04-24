Parisien: во Франции арестовали двоих вернувшихся из зоны боевых действий на Украине людей

Два ультраправых активиста были арестованы во Франции на автовокзале в Берси после возвращения из зоны боевых действий на Украине с оружием. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Подозреваемые были задержаны 22 апреля, против них возбуждено дело об угрозе национальной безопасности. По данным газеты, при них были обнаружены винтовки с оптическими прицелами, перевозка и хранение которых запрещены на территории Франции.