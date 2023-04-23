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09:44, 23 апреля 2023Мир

Американский журналист рассказал об утечке на черный рынок оружия для Украины

Журналист Херш рассказал о перепродаже оружия из США для Украины на черный рынок

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Американский журналист Сеймур Херш, известный своими разоблачительными расследованиями, рассказал об утечке поставляемого США на Украину оружия. Об этом в воскресенье, 23 апреля, Telegram-канале сообщает издание RT.

По словам Херша, американские поставки вооружения Украине начали расхищать в самом начале спецоперации, когда они поступали в Польшу, Румынию и другие страны Европы. Местные командиры на уровне полковников лично занимались перепродажей поступившего из США оружия на черном рынке.

Американец отметил, что западные СМИ знают об этих фактах, но сознательно их замалчивают.

Ранее 23 апреля Херш рассказал, как глава ЦРУ Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского за то, что чиновники и генералы разъезжают по Киеву на новых автомобилях Mercedes.

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Владимир Седов
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