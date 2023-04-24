Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 24 апреля 2023Мир

МИД Франции вызовет посла Китая из-за его слов о Крыме

Le Monde: МИД Франции вызовет посла Китая из-за слов о Крыме и республиках бывшего СССР

Фото: Ken Ishii / Reuters

Посла Китая во Франции Лю Шайе вызовут в МИД страны из-за его слов о статусе Крыма и республик бывшего СССР. Об этом сообщает Le Monde.

По информации издания, в понедельник, 24 апреля, китайского дипломата вызовут во внешнеполитическое ведомство, где его примет глава кабинета французского министра иностранных дел Катрин Колонны Луис Васси. Отмечается, что Лю Шайе неоднократно вызывали в МИД Франции из-за его прошлых заявлений.

Ранее китайский посол дал интервью, в котором заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня, а также, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права. Эти заявления раскритиковали на Западе. Лю Шайе захотели признать персоной нон грата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названы технические характеристики упавшего в Подмосковье дрона
ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне Украины
Умер худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров
Назван соперник младшего брата Емельяненко в дебютном бою в ММА
В Госдуме высказались о введении дополнительного налога для иноагентов
Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием
Стал известен победитель турнира по поеданию хинкали в Москве
Губернатор Севастополя привел подробности отбитой атаки надводных дронов
Голикова заявила о повышении продолжительности жизни в России в 2023 году
Воля подколол Урганта из-за его шоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.