МИД Франции вызовет посла Китая из-за его слов о Крыме

Le Monde: МИД Франции вызовет посла Китая из-за слов о Крыме и республиках бывшего СССР

Посла Китая во Франции Лю Шайе вызовут в МИД страны из-за его слов о статусе Крыма и республик бывшего СССР. Об этом сообщает Le Monde.

По информации издания, в понедельник, 24 апреля, китайского дипломата вызовут во внешнеполитическое ведомство, где его примет глава кабинета французского министра иностранных дел Катрин Колонны Луис Васси. Отмечается, что Лю Шайе неоднократно вызывали в МИД Франции из-за его прошлых заявлений.

Ранее китайский посол дал интервью, в котором заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня, а также, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права. Эти заявления раскритиковали на Западе. Лю Шайе захотели признать персоной нон грата.