Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 24 апреля 2023Россия

Голикова заявила о повышении продолжительности жизни в России в 2023 году

Голикова заявила о росте продолжительности жизни за первый квартал 2023 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Продолжительность жизни в России за первый квартал 2023 года выросла до 73,31 года. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

«Достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года. Эта тенденция продолжается. Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года», — пояснила она.

По ее словам, показатель смертности в стране за 2022 год также сократился на 22 процента. По итогам двух месяцев 2023 года он демонстрирует устойчивый тренд к снижению. Кроме того, вице-премьер призвала активнее работать по направлениям оказания медпомощи гражданам, несмотря на положительные тенденции.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года. Он также отметил, что в стране продолжает снижаться смертность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Названы технические характеристики упавшего в Подмосковье дрона
ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне Украины
Умер худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров
Назван соперник младшего брата Емельяненко в дебютном бою в ММА
В Госдуме высказались о введении дополнительного налога для иноагентов
Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием
Стал известен победитель турнира по поеданию хинкали в Москве
Губернатор Севастополя привел подробности отбитой атаки надводных дронов
Голикова заявила о повышении продолжительности жизни в России в 2023 году
Воля подколол Урганта из-за его шоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.