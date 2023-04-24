Голикова заявила о повышении продолжительности жизни в России в 2023 году

Голикова заявила о росте продолжительности жизни за первый квартал 2023 года

Продолжительность жизни в России за первый квартал 2023 года выросла до 73,31 года. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

«Достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года. Эта тенденция продолжается. Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года», — пояснила она.

По ее словам, показатель смертности в стране за 2022 год также сократился на 22 процента. По итогам двух месяцев 2023 года он демонстрирует устойчивый тренд к снижению. Кроме того, вице-премьер призвала активнее работать по направлениям оказания медпомощи гражданам, несмотря на положительные тенденции.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года. Он также отметил, что в стране продолжает снижаться смертность.