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14:46, 29 марта 2023Россия

Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России

Президент Путин заявил о росте продолжительности жизни в России в 2022 году до 72,8 года

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года. Об этом в среду, 29 марта, сообщил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 процента за год. Сейчас она составляет 72,8 года», — сказал глава государства.

Он также отметил, что в стране продолжает снижаться смертность. Кроме того, Путин потребовал поддерживать данные тенденции, подчеркнув, что это является важнейшей задачей для всех уровней власти.

Ранее о рекордном росте продолжительности жизни сообщил Росстат. В минувшем году ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м. Отмечается, что данные органа оказались более позитивными, чем предварительная оценка властей, которую озвучил в декабре 2022 года глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Никита Абрамов
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