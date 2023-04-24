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11:09, 24 апреля 2023Силовые структуры

Назначена дата суда над украинцем по делу о подрыве здания ГИБДД в Мелитополе

Суд назначил на 2 мая слушания по делу гражданина Украины Голубева о теракте в Мелитополе

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростов-на-Дону назначил на 2 мая слушания по уголовному делу гражданина Украины Дмитрия Голубева, обвиняемого в терроризме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимому вменяется подрыв здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе и подготовка теракта у здания Военно-гражданской администрации Запорожской области, указывает «Коммерсантъ» со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

Голубеву предъявлены обвинения по трем статьям: ст. 205.3 УК РФ («Обучение террористической деятельности») , 361 УК РФ («Акт международного терроризма»), 30 и 361 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»). Вину он признал полностью и раскаялся, сообщила его адвокат Ирина Бражникова. По ее словам, мужчина проходил подготовку к терактам на находящейся под контролем украинских властей территории Запорожской области.

Голубев родился в Запорожье в 1972 году. Закончил местный строительный техникум по специальности водитель-механик. В армии не служил. Занимался частными перевозками. После женитьбы взял фамилию супруги Лисечко. У него двое несовершеннолетних детей. Голубев был трижды судим в России и на Украине. По подозрению в терроризме его задержали в Симферополе 7 сентября 2022 года.

По данным ГУ МВД Мелитополя, вечером 10 августа 2022 года произошел взрыв на улице Интеркультурная в Мелитополе. Полиция установила, что на подоконнике здания МРЭО неизвестные заложили самодельное взрывное устройство, в результате была выбита оконная рама и стекла. Зданию был причинен незначительный ущерб.

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Любовь Ширижик
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