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20:41, 25 апреля 2023Ценности

Тату-мастер раскрыл запретную для него просьбу клиентов

Мастер Гордон Джеймс отказался набивать клиентам тату с прахом их умерших родственников

Фото: Benjamin Lehman / Unsplash

Известный тату-мастер Гордон Джеймс из Шотландии раскрыл самую запретную для него просьбу клиентов. Соответствующий материал публикует The Sun.

Эксперт, который работал с такими знаменитостями, как исландский спортсмен и звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон и американский рэпер и рок-музыкант Machine Gun Kelly, отказывается набивать одну из разновидностей мемориальных татуировок. Он заявил, что не делает рисунки с добавлением в чернила праха умерших родственников после кремации.

«Я отказываюсь из-за санитарных проблем самого процесса кремации. Слышал о людях, которые впоследствии попадали в больницу с инфекцией», — пояснил шотландец.

Ранее тату-мастер, владелица собственного салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. Одной из самых неожиданных просьб специалистка назвала мультяшный огурец во все бедро заказчика. Кроме того, Николлс рассказала, что один из клиентов захотел сделать рисунок в виде китайского блюда чау-мейн.

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Алина Гостева
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