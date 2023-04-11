Мастер тату перечислила самые странные рисунки на телах клиентов

Тату-мастер Николлс назвала мультяшный огурец самым странным рисунком на теле клиента

Тату-мастер, владелица собственного салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. Ее комментарий публикует издание The Sun.

Одной из самых неожиданных просьб специалистка назвала мультяшный огурец во все бедро заказчика. «Это была самая нелепая татуировка, которая стоила ему сотни фунтов стерлингов, но он был в восторге», — призналась Николлс.

Помимо этого, эксперт заявила, что к ней часто обращаются женщины в возрасте 60 лет. «Эти дамы просят сделать свою первую татуировку в незаметном месте, например на бедре или боку, а затем становятся зависимыми и в конечном итоге обращаются ко мне снова. Например, я изобразила фрагменты Библии на теле зрелой монахини», — поделилась мастер.

Кроме того, Николлс рассказала, что один из клиентов захотел сделать рисунок в виде китайского блюда чау-мейн, состоящего из лапши и курицы. «Это был редкий случай, когда мне пришлось отказаться, потому что он точно бы пожалел об этом позже», — сообщила она.

Ранее в апреле тату-мастера назвали рисунки на телах клиентов, которые им давно надоели. Так, специалисты призвали подписчиков отказаться от нанесения изображений знака бесконечности и акварельных брызг. По их мнению, данные татуировки, несмотря на их популярность, очень банальные и скучные.