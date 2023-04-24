В российском регионе погиб турист в горах

В Бурятии по маршруту восхождения на вершину Мунку-Сардык обнаружили тело туриста

В Окинском районе Бурятии на высоте около 2,6 километра по маршруту восхождения на вершину Мунку-Сардык обнаружили тело туриста, совершавшего поход в горы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным, что 64-летний мужчина с приятелем совершали восхождение самостоятельно. Преодолев большую часть маршрута, первый внезапно упал и вскоре погиб. Тело с горы эвакуировали сотрудники поисково-спасательной службы.

Ведомство проводит доследственную проверку. Также проводится судебная медэкспертиза. Предполагается, что смерть наступила из-за болезни сердца, которое на фоне высотной гипоксии не выдержало нагрузки.

Ранее в феврале сообщалось об альпинисте из Читы, который скончался во время восхождения на Эльбрус. Россиянин был в составе группы из пяти человек. Предположительно, у туриста случился сердечный приступ.