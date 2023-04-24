Раскрыты последствия удара «Искандера» по пункту дислокации наемников в ДНР

Минобороны: ударом «Искандера» по пункту дислокации наемников уничтожено до 60 бойцов

В результате удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике было уничтожено до 60 бойцов так называемого Грузинского легиона. Об этом в понедельник, 24 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что наемники базировались в здании библиотеки в Константиновке. Кроме потерь в живой силе противник лишился 15 единиц военной техники, которая была расположена на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения.

В оборонном ведомстве пояснили, что были уничтожены боевики «Грузинского легиона», которые причастны к истязаниям и убийствам российских солдат под Киевом в марте 2022 года.

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