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13:34, 24 апреля 2023Россия

Раскрыты последствия удара «Искандера» по пункту дислокации наемников в ДНР

Минобороны: ударом «Искандера» по пункту дислокации наемников уничтожено до 60 бойцов

Фото: РИА Новости

В результате удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике было уничтожено до 60 бойцов так называемого Грузинского легиона. Об этом в понедельник, 24 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что наемники базировались в здании библиотеки в Константиновке. Кроме потерь в живой силе противник лишился 15 единиц военной техники, которая была расположена на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения.

В оборонном ведомстве пояснили, что были уничтожены боевики «Грузинского легиона», которые причастны к истязаниям и убийствам российских солдат под Киевом в марте 2022 года.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

7 апреля 2022 года американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором запечатлен момент расправы украинских военных над солдатами Вооруженных сил России. Журналисты выяснили, что видео, распространенное в сети, было сделано 30 марта к западу от Киева, в районе села Дмитровка, в нескольких километрах от города Буча.

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Никита Абрамов
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