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14:08, 24 апреля 2023Россия

На Камчатке лавина сошла на склад со взрывчаткой

«112»: лавина сошла на склад со взрывчаткой в Камчатском крае

Фото: Alvov / Shutterstock / Fotodom

Лавина сошла на склад со взрывчаткой в Камчатском крае, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в районе рудника «Кумроч» в Усть-Камчатском районе. В результате случившегося погиб 57-летний мужчина, его тело обнаружили под завалами. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

Кумроч — одно из крупнейших золотосеребряных месторождений Камчатки. Оно расположено в восточной части полуострова, примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

9 марта на одном из горнолыжных курортов в Сочи очевидцы сняли на камеру попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина. Отломившийся пласт снега начал постепенно затягивать фрирайдера под себя, однако слой снега оказался тонким, и отдыхающий с легкостью выбрался из-под него. Сноубордист не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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