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10:21, 24 апреля 2023Моя страна

В Нижнем Новогороде построят канатную дорогу через Оку

В Нижнем Новгороде представили эскизы канатной дороги через Оку протяженностью 3340 метров

Изображение: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде представили эскизы канатной дороги через Оку, которая соединит проспекты Гагарина и Ленина, связав станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария». Как уточняет KP.RU, возможный облик объекта обсуждался в ходе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Согласно планам, протяженность новой канатной дороги составит 3340 метров, а время в пути — 15 минут. Проект предусматривает строительство трех станций для посадки и высадки пассажиров: одна из них будет расположена возле станции метро «Заречная», еще одна — в конце Заречного бульвара, а последняя — вблизи аквапарка на проспекте Гагарина. Точное расположение станций пока не определено. Возведение объектов будет проводиться в 2024-2025 годах.

В правительстве области отметили, что эксперты посоветовали взять за основу концепцию станции «Тихая гавань».

«Канатная дорога — это плюс, организация такой связи интересна для города. Что касается архитектурного облика павильонов, считаю, что они должны быть звеньями одной пространственной сети», — заявила член архсовета, главный архитектор архитектурной мастерской ННГАСУ профессор Анна Гельфонд.

Ранее в Нижнем Новгороде назвали дату открытия паркового сезона.

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Варвара Кошечкина
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