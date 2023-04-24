Начато следствие из-за гибели трех россиян при обследовании затопленной баржи

СКР: дело возбуждено из-за гибели трех рабочих при обследовании баржи в порту на Сахалине

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех рабочих при обследовании затонувшей баржи в Корсаковском морском торговом порту на Сахалине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, 24 апреля пятеро работников судоремонтного предприятия спустились в воду для обследования затопленной баржи. Из них трое погибли, двоих госпитализировали.

Уголовное дело расследуется по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты для установления обстоятельств и причин произошедшего.

О трагедии в порту Корсакова стало известно ранее 24 апреля. Сообщалось, что пятеро человек проводили работы в частично заполненным водой плавучем доке. По предварительным данным, рабочие надышались газом.