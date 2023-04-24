Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:12, 24 апреля 2023Силовые структуры

Начато следствие из-за гибели трех россиян при обследовании затопленной баржи

СКР: дело возбуждено из-за гибели трех рабочих при обследовании баржи в порту на Сахалине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех рабочих при обследовании затонувшей баржи в Корсаковском морском торговом порту на Сахалине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, 24 апреля пятеро работников судоремонтного предприятия спустились в воду для обследования затопленной баржи. Из них трое погибли, двоих госпитализировали.

Уголовное дело расследуется по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты для установления обстоятельств и причин произошедшего.

О трагедии в порту Корсакова стало известно ранее 24 апреля. Сообщалось, что пятеро человек проводили работы в частично заполненным водой плавучем доке. По предварительным данным, рабочие надышались газом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»
Три человека погибли во сне при пожаре в подъезде российской пятиэтажки
Взрыв во время отбитой атаки дронов на Севастополь попал на видео
Начато следствие из-за гибели трех россиян при обследовании затопленной баржи
Названа дата встречи министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана
Обезьяны убили трехлетнего мальчика камнем
Киркоров оценил возможность уехать из России
Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной
В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.