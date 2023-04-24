Трое рабочих насмерть отравились газом в российском порту

Губернатор Лимаренко сообщил о гибели трех рабочих от отравления газом в порту на Сахалине

В порту Корсакова на Сахалине трое рабочих насмерть отравились газом. Об этом сообщил губернатор российского региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Он разъяснил, что пятеро мужчин проводили работы в частично заполненным водой плавучем доке. По предварительным данным, рабочие надышались газом. Спасти сумели только двоих, отметил Лимаренко.

Пострадавших россиян начали эвакуировать для дальнейшей отправки в медучреждение. «Аварийно-спасательные работы по извлечению еще трех граждан продолжаются. Поручил Государственной инспекции по труду в Сахалинской области разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся», — написал сахалинский глава.

Кроме того, Лимаренко призвал работодателя оказать материальную помощь родственникам пострадавших.

В феврале сообщалось, что в Крутинском районе Омской области три рыбака отравились угарным газом.

Тела россиян обнаружили в палатке на озере Салтаим близ деревни Березово, рыбаки приехали на озеро из рабочего поселка Павлоградка. Погибшим мужчинам было 35, 43 и 60 лет.