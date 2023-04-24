Президент Мексики заболел коронавирусом в третий раз

Президент Мексики Лопес Обрадор сообщил, что заболел коронавирусом в третий раз

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в третий раз заболел коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте, отметив, что форма заболевания «несерьезная».

«Мое сердце работает на 100%, и поскольку мне пришлось приостановить тур, я нахожусь в Мехико <...>. Я поберегу себя несколько дней», — заверил политик.

По словам Обрадора, утренние мероприятия вместо него проведет глава мексиканского МВД Адан Аугусто Лопес Эрнандес.

Это третий случай заражения президента Мексики коронавирусной инфекцией. Первый раз Лопес Обрадор заболел COVID-19 в конце января 2021 года. Тогда у него были легкие симптомы заболевания. Второй случай коронавируса у политика выявили в январе прошлого года. В связи с этим, он решил уйти на самоизоляцию и работать онлайн. При этом Обрадор также подчеркивал, что заболевание протекает в легкой форме.

12 апреля стало известно, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сдал положительный тест на COVID-19 и принял решение отложить визит в Китай. При этом он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и никаких внешних проявлений коронавируса у него не наблюдается.