Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 24 и 25 апреля из-за ожидаемых заморозков

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми заморозками. О надвигающейся на курорты республики опасности россиян предупредили на сайте главного управления МЧС России по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов», — сообщили в ведомстве. Также отмечается, что в ближайшие двое суток на полуострове ожидаются ливни с градом и грозами.

Местных жителей и отдыхающих призвали отказаться от длительных походов в горно-лесную местность в ближайшие дни. Кроме того, водителям автотранспортных средств посоветовали быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в апреле крупнейшие гостиницы и отели Крыма анонсировали масштабные скидки на летний отдых. Отмечается, что снижение стоимости и предоставление скидок на проживание связано со значительным падением спроса среди россиян на отдых на полуострове.