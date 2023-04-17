Крупнейшие отели Крыма анонсировали масштабные скидки

TourDom: отели Крыма анонсировали россиянам скидки на лето до 50 процентов

Крупнейшие отели Крыма начали предлагать россиянам масштабные скидки на летний отдых. Об этом сообщает портал TourDom.

Например, пятизвездочный отель Mriya Resort, расположенный на южном побережье полуострова, анонсировал спецпредложения для туристов, которые отдыхают с детьми. Так, при бронировании семейных вилл с 17 по 18 апреля на все лето туристы получают скидку от 40 до 50 процентов.

Также гостиница категории четыре звезды Yalta Intourist предложила путешественникам зафиксировать цену предстоящего отдыха в период с 1 июня по 30 сентября. «При бронировании достаточно оплатить только 25 процентов от стоимости проживания, а оставшуюся часть можно внести за 30 дней до заезда. При этом при полной предоплате действует скидка — 10 процентов», — говорится в публикации.

Четырехзвездочный комплекс «Черноморец» на лето объявил акцию «лучшая цена», которая позволит отдохнуть двоим туристам за 11,2 тысячи рублей на «все включено». Санаторий «Ай-Петри» готов поселить в июне двух человек за 4,2 тысячи рублей в сутки с трехразовым питанием.

Отмечается, что снижение цен и предоставление скидок на проживание в Крыму связано со значительным падением спроса среди россиян на отдых на полуострове.

Ранее в апреле россиян предупредили о нехватке билетов на поезда по востребованным южным направлениям на период после майских праздников и на лето — дефицит проездных документов наблюдается в Симферополь. Так, отправиться в поездку с комфортом в вагоне класса люкс отечественным туристам предлагается за 145 тысяч рублей, в купе на верхней полке — за 7,3 тысячи, нижних мест в поезде уже не осталось.

