Россиянам предложили билеты на поезда в Крым за 145 тысяч рублей

TourDom: россиян предупредили о дефиците билетов на поезда по южным направлениям на лето

Россиян предупредили о нехватке билетов на поезда по востребованным южным направлениям на период после майских праздников и на лето — дефицит проездных документов наблюдается в Симферополь, Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, отправиться в Крым с комфортом в вагоне класса люкс отечественным туристам предлагается за 145 тысяч рублей, в купе на верхней полке — за 7,3 тысячи, нижних мест в поезде уже не осталось. Время в пути по маршруту Москва — Симферополь составит 27,5 часа.

Поехать из столицы в Крым на скоростном поезде на нижнем купейном месте пассажиры могут в другие даты — свободные места есть на 5 мая. По информации на 4 апреля, свободных нижних мест в купе за восемь тысяч рублей на человека осталось пять, в вагоне СВ доступно одно свободное место за 25 тысяч, класс люкс обойдется от 144,9 тысячи.

На период после долгих весенних выходных также сложно найти места на поездах из Москвы в Анапу. Например, в фирменном поезде, который отправляется 10 мая, осталось лишь восемь купейных мест, и все они верхние. Свободные нижние полки в вагоны купе и СВ можно обнаружить только в составах, которые идут до курорта по 39-40 часов.

По словам вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) Алексана Мкртчяна, острый дефицит железнодорожных билетов вызван временным закрытием ряда аэропортов на юге страны. «Из Ростова в день было 15 рейсов только в Москву, из Краснодара — 20. Если на каждом рейсе по 150 человек, это 2000 пассажиров ежедневно. Поезд берет примерно 800 человек. То есть взамен этих отмененных вылетов нужно было поставить как минимум два-три дополнительных ежедневных поезда, два из Ростова и три из Краснодара. Не было поставлено ни одного», — пояснил он.

Ранее россиянам, которые устали от пляжного отдыха летом или недовольны пляжами на юге страны, предложили в высокий сезон обратить внимание на другие регионы России — например, на Камчатку, Сахалин и Владивосток. Так, семидневный тур на Камчатку с июня по середину сентября будет стоить от 47,3 тысячи рублей.