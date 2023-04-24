Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 24 апреля 2023Мир

В ЕС ответили на обвинения Кулебы в адрес Брюсселя

Представитель ЕС: слова Кулебы о неспособности закупить боеприпасы не отражают реальность

Фото: Mike Segar / Reuters

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о неспособности Евросоюза выполнить собственный план о совместных закупках боеприпасов для Киева не соответствует действительности. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

Комментируя критику Кулебы в адрес Брюсселя, дипломат ответил, что в ЕС видели эту публикацию украинского министра в Twitter.

«Но это не отражает реальность, связанную с военной помощью ЕС, особенно в вопросе боеприпасов», — заверил собеседник агентства. Он добавил, что соглашение о поставках скоро будет достигнуто и «боеприпасы будут вовремя доставлены на Украину».

Ранее Кулеба заявил, что власти страны разочарованы неспособностью стран ЕС исполнить свое решение по закупке боеприпасов для Киева. «Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности»,— подчеркнул он. По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол Китая во Франции назвал Крым «изначально российским». Дипломата могут объявить персоной нон грата
Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН
Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей
Москвичам спрогнозировали потепление до 22 градусов
Глава Севастополя сообщил об атаке надводных беспилотников
Режиссеры прямой трансляции похорон Елизаветы II получили премию BAFTA
В России подорожали полимеры
В сети восхитились внешностью полной блогерши в купальнике
В ЕС ответили на обвинения Кулебы в адрес Брюсселя
Китай обвинил США в усугублении процесса дедолларизации в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.