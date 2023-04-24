В ЕС ответили на обвинения Кулебы в адрес Брюсселя

Представитель ЕС: слова Кулебы о неспособности закупить боеприпасы не отражают реальность

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о неспособности Евросоюза выполнить собственный план о совместных закупках боеприпасов для Киева не соответствует действительности. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

Комментируя критику Кулебы в адрес Брюсселя, дипломат ответил, что в ЕС видели эту публикацию украинского министра в Twitter.

«Но это не отражает реальность, связанную с военной помощью ЕС, особенно в вопросе боеприпасов», — заверил собеседник агентства. Он добавил, что соглашение о поставках скоро будет достигнуто и «боеприпасы будут вовремя доставлены на Украину».

Ранее Кулеба заявил, что власти страны разочарованы неспособностью стран ЕС исполнить свое решение по закупке боеприпасов для Киева. «Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности»,— подчеркнул он. По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».