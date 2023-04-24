В Москве на территории нефтеперерабатывающего завода упал квадрокоптер

В Москве на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне упал квадрокоптер

На территории нефтеперерабатывающего завода в московской Капотне упал квадрокоптер. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне в десяти метрах от забора был обнаружен квадрокоптер Mavic-820677, на корпусе которого указана марка и пароль, аппарат был оборудован видеокамерой», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на момент осмотра летательный аппарат находился в нерабочем состоянии. Из устройства удалось извлечь флеш-карту. Взрывчатых веществ и устройств на аппарате не было. Примерно в 50 метрах от квадрокоптера был обнаружен аэрозольный перцовый баллончик.

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