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17:48, 24 апреля 2023Россия

В Москве на территории нефтеперерабатывающего завода упал квадрокоптер

В Москве на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне упал квадрокоптер

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На территории нефтеперерабатывающего завода в московской Капотне упал квадрокоптер. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне в десяти метрах от забора был обнаружен квадрокоптер Mavic-820677, на корпусе которого указана марка и пароль, аппарат был оборудован видеокамерой», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на момент осмотра летательный аппарат находился в нерабочем состоянии. Из устройства удалось извлечь флеш-карту. Взрывчатых веществ и устройств на аппарате не было. Примерно в 50 метрах от квадрокоптера был обнаружен аэрозольный перцовый баллончик.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Взорвалось только одно из сброшенных с дрона устройств.

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Никита Абрамов
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