Украинский беспилотник сбросил две гранаты на вышку связи в российском регионе

Shot: беспилотник ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в поселке Красное Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, взорвалось только одно из сброшенных с дрона устройств. Предположительно, речь идет о разработанной во Франции ручной осколочной гранате LU-213, предназначенной для поражения живой силы.

В результате, противнику не удалось повредить вышку связи. Россияне не пострадали.

24 апреля Украина дважды атаковала приграничную Белгородскую область. В первой половине дня ВСУ нанесли удар по хутору Мухину в районе Шебекина. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших среди населения нет, однако были повреждены два частных дома, одна хозяйственная постройка и легковая машина.