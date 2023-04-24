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11:59, 24 апреля 2023Россия

Стало известно об обстреле хутора со стороны ВСУ в российском регионе

Губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом стало известно губернатору российского региона Вячеславу Гладкову, его комментарий приводится в Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал, возникли повреждения в двух частных домовладениях, одной хозпостройки и легковом автомобиле, разъяснил белгородский глава.

«Оперативные службы продолжают подомовой обход», — написал Гладков.

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23 апреля сообщалось, что украинская сторона дважды обстреляло село Муром в Шебекинском городском округе. Тогда никто из мирного населения не пострадал. В трех частных домовладениях были выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы, уточнил губернатор Белгородской области.

До этого ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В Белгородской области в связи с регулярными обстрелами бессрочно действует режим высокой террористической опасности.

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Анна Щербакова
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