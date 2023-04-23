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14:35, 23 апреля 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли село в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за день обстреле Украиной села Муром

Фото: Per Haljestam / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет, есть разрушения в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы», — написал он.

Ранее 23 апреля стало известно об атаке на несколько муниципальных образований Белгородской области: село Сподарюшино в Грайворонском городском округе и село Муром.

Днем ранее, 22 апреля со стороны Украины под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В Белгородской области в связи с регулярными обстрелами бессрочно действует режим высокой террористической опасности.

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Евгения Куликова
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