Глава приграничного российского региона сообщил о втором за сутки обстреле
Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, обстрелу подверглось село Ясные Зори в Белгородском районе. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.
«Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также оборвана линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий», — сообщил Гладков.
О первом обстреле губернатор сообщал в полдень 24 апреля. По его словам, были зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях. Кроме того, был поврежден автомобиль.
Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.