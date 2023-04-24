Глава приграничного российского региона сообщил о втором за сутки обстреле

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли регион второй раз за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, обстрелу подверглось село Ясные Зори в Белгородском районе. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также оборвана линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий», — сообщил Гладков.

О первом обстреле губернатор сообщал в полдень 24 апреля. По его словам, были зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях. Кроме того, был поврежден автомобиль.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.