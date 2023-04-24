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16:08, 24 апреля 2023Россия

Глава приграничного российского региона сообщил о втором за сутки обстреле

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли регион второй раз за сутки

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, обстрелу подверглось село Ясные Зори в Белгородском районе. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также оборвана линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий», — сообщил Гладков.

О первом обстреле губернатор сообщал в полдень 24 апреля. По его словам, были зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях. Кроме того, был поврежден автомобиль.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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