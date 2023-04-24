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17:57, 24 апреля 2023Бывший СССР

Лавров отказал Киеву в представительстве жителей Донбасса

Лавров заявил, что Киев после 2014 года не может представлять жителей Донбасса

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Киев не может представлять жителей Донбасса после государственного переворота 2014 года. Его слова передает РИА Новости.

«Очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну», — сказал министр.

Лавров сравнил положение жителей Донбасса и косовских сербов, которых не могут представлять нынешние власти Косово. По его словам, Евросоюз обещал сербам автономию точно так же, как Берлин и Париж обещали специальный статус Донбассу.

14 апреля Следственный комитет России (СКР) возбудил более 2,8 тысячи уголовных дел о военных преступлениях украинской стороны в Донбассе с 2014 года. За указанный период в регионе погибли пять тысяч человек, в том числе 130 детей, сообщило ведомство.

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Алевтина Запольская
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