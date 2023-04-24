Песков назвал ложью заявления о беспричинности начала спецоперации

Пресс-секретарь Песков назвал ложью заявления, что Россия начала спецоперацию без причин

Заявления о том, что Россия якобы начала специальную военную операцию (СВО) на Украине безо всяких на то причин, являются ложью. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание», его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, говорить по деталям, приводить вам огромные списки вот этих вот случаев лжи вряд ли, наверное, нужно. Я расскажу только о каких-то самых таки вопиющих. Ну, первое — Россия во всем виновата, в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь», — пояснил представитель Кремля.

Те, кто говорят об этом, продолжил Песков, никогда не объясняют всю предысторию, а также не показывают выступления президента России Владимира Путина, на которых он ее рассказывал. «Это видим только мы с вами», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что главная цель спецоперации состоит в обеспечении безопасности всех жителей России. Под этим следует понимать и безопасность населения, проживающего на территориях новых российских регионов, подчеркнул пресс-секретарь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).