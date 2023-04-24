Россиянин заготовил для себя 120 килограммов марихуаны и попал под суд

В Амурской области перед судом предстанет житель, заготовивший 120 кг марихуаны

В Амурской области перед судом предстанет 49-летний житель села Тамбовка, который заготовил 120 килограммов марихуаны и 1,7 килограмма гашишного масла. Об этом в понедельник, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Россиянина обвиняют по части 3 статьи 228 («Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. По данным правоохранителей, мужчина хранил марихуану в 24 мешках, а каннабис — в четырех пластиковых бутылках для личного употребления.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали пытавшегося отправить микроволновку с наркотиками мужчину.