Россиянка задушила шестилетнего сына мочалкой и попыталась покончить с собой

В Череповце мать задушила шестилетнего сына мочалкой и попыталась покончить с собой

В Вологодской области задержали 47-летнюю мать, убившую шестилетнего сына и пытавшуюся покончить с собой. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел ночью в Череповце. Женщина находилась в комнате общежития на Комсомольской улице. Она стала душить мальчика мочалкой. А когда ребенок был уже мертв, то попыталась покончить жизнь самоубийством. Фигурантка не смогла это сделать и решила вызвать полицию.

Отмечается, что мотивы убийства неизвестны. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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