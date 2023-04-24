Звезда «Друзей» пообещал убрать негативное упоминание Киану Ривза из мемуаров

Мэттью Перри пообещал убрать негативное упоминание Киану Ривза в своих мемуарах

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», пообещал убрать упоминание актера Киану Ривза в негативном контексте из будущих изданий своих мемуаров под названием Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Об этом пишет Deadline.

В нескольких отрывках своей книги Перри рассуждает, как из жизни уходят такие «оригинальные мыслители» как актеры Ривер Феникс и Хит Леджер. При этом звезда «Друзей» задался вопросом, почему «Киану Ривз все еще ходит среди нас», не вдаваясь в подробности своих размышлений.

Актер извинился, отметив, что сказал глупость, а также подчеркнув, что он является большим поклонником Ривза и выбрал случайное имя в качестве примера. «Это было подло. Я назвал его имя, потому что живу на той же улице. Я публично извинился перед ним. В будущих версиях книги его имени не будет», — сказал Перри.

Ранее в сеть попали кадры, на которых Ривз целует свою возлюбленную, художницу Александру Грант, во время прохода по красной ковровой дорожке.