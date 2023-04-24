Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 24 апреля 2023Россия

В российском городе загорелась девятиэтажная гостиница

В центре Читы загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан»

Фото: NickolayV / Shutterstock / Fotodom

В Чите загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан», которая находится в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, пишет ТАСС.

«Обнаружен пожар на девятом этаже. Проводится разведка», — пояснил собеседник агентства.

На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет. По данным Telegram-канала Babr Mash, постояльцев эвакуируют. Предварительно, огонь охватил площадь в пять квадратных метров.

Ранее в центре Москвы загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Число погибших при пожаре достигло семи человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
США захотели удостовериться в успехе наступления Киева
В США заявили о фактическом контроле над некоторыми действиями ВСУ
Американский боксер захотел получить российское гражданство
Россиянкам назвали модные фасоны платьев на 2023 год
ФСБ выявила незаконно торговавшую оружием в российском регионе ОПГ
Россияне стали чаще жаловаться на мошеннические займы на третьих лиц
В Москве умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы «Алиса»
В России отреагировали на сообщения о планах Украины ударить по Москве
Россиянка разгромила топором магазин и попала на видео
Названы лучшие туристические достопримечательности мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.