В российском городе загорелась девятиэтажная гостиница

В центре Читы загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан»

В Чите загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан», которая находится в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, пишет ТАСС.

«Обнаружен пожар на девятом этаже. Проводится разведка», — пояснил собеседник агентства.

На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет. По данным Telegram-канала Babr Mash, постояльцев эвакуируют. Предварительно, огонь охватил площадь в пять квадратных метров.

Ранее в центре Москвы загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Число погибших при пожаре достигло семи человек.