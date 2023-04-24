Россиянин украл деньги у пассажира поезда, скрылся на такси и попался полиции

У 50-летнего россиянина во время остановки поезда украли сумку со 190 тысячами рублей

Россиянин украл сумку с деньгами у одного из пассажиров плацкартного вагона, скрылся на такси и попался полиции. Подробности и видеозапись случившегося публикует Telegram-канал Mash Batash.

50-летний житель Уфы во время кратковременной остановки поезда вышел прогуляться на перрон и оставил личные вещи без присмотра. Ситуацией воспользовался 38-летний попутчик, присвоив сумку уфимца, в которой находились денежные средства в размере 190 тысяч рублей.

«Когда из-за кражи на станции поднялся кипеж, вор скинул деньги и прыгнул в такси, но его опознали по записям с камеры внутри вагона», — говорится в публикации.

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