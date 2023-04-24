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15:37, 24 апреля 2023Культура

На фестивале «Дикая Мята» состоится гастрономический пикник

На музыкальном фестивале «Дикая Мята» состоится гастрономический пикник «Август»

Фото: пресс-служба фестиваля «Дикая Мята»

На музыкальном фестивале «Дикая Мята», который пройдет с 12 по 13 августа 2023 года в Тульской области, состоится гастрономический пикник «Август». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В преддверии этого события на территории кэмпинга «Дикая Мята Кэмп» организаторы фестиваля посадили 50 яблоневых деревьев. Сообщается, что посадка на новой грушевой аллее проводилась с использованием ионитных субстратов, которые помогут растениям легко прижиться на новом месте.

«Мне кажется, сейчас такое время, когда надо как можно больше времени уделять созиданию: строить дома, сажать деревья, растить детей. Простые и понятные истины, но держаться нужно именно за них. Переехав в Тульскую область, мы убедились, что здесь много талантов не только в культурной сфере, но и в гастрономии, туризме. Это быстрорастущий регион, и мы рады, что территория фестиваля "Дикая Мята" станет площадкой , где можно собирать все лучшее, что есть в Тульской области», — рассказал продюсер музыкального фестиваля Андрей Клюкин.

В рамках пикника на территории площадки будет работать маркет с фермерскими продуктами и фудкорт. Помимо этого, гости мероприятия смогут посетить кулинарные мастер-классы.

Ранее крупнейший независимый музыкальный фестиваль в России «Дикая Мята» представил программу мероприятия.

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Анастасия Астахова
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