«РВ»: российский снайпер наказал украинского военного за оскорбительный жест

Российский снайпер наказал бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), оскорбительно жестикулировавшего в его сторону. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На кадрах видно, как украинский военный взмахивает сжатой в кулак рукой в сторону снайпера, после чего тот производит по нему выстрел из винтовки ТСВЛ-8 М4 «Антиматерия» с расстояния 1190 метров. Спустя две секунды боец ВСУ падает с крыши укрепления, на котором он стоял.

Ранее в сети появилось видео ликвидации снайпером спецназа ВС России разведывательной группы ВСУ. На кадрах запечатлено, как военный в одиночку уничтожает украинских бойцов в лесу.