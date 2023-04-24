Пригожин спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ после «бахмутской мясорубки»

Пригожин заявил о планах Зеленского начать контрнаступление после «бахмутской мясорубки»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление после завершения «бахмутской мясорубки». Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов об обстановке в Артемовске (украинское название —Бамхут) и будущем на фронте.

«Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку пять баллов. А себе три с минусом, потому что перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось», — заявил Пригожин и отметил, что, после взятия Артемовска российскими силами, ВСУ перейдут к контрнаступлению. По мнению предпринимателя, украинская армия воспользуется тем, что ЧВК «Вагнер» будет втянута внутрь города.

Пригожин также заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому после потери Артемовска будет необходима «величайшая победа». «И для этого он начнет то самое контрнаступление. Почему оно не началось до сих пор? Первое — потому что дожди, и в полях вязнет абсолютно все, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже пикапы, не говоря уже про танки. Второй фактор — это 9 Мая. У Зеленского задача праздник нам обосрать», — заявил он.

Ранее Пригожин приказал не брать в плен украинских военных и уничтожать всех бойцов ВСУ на поле боя. Таким образом он прокомментировал появившуюся в сети запись, где ВСУ принимают решение застрелить попавшего в плен раненого бойца ЧВК «Вагнер».