Зеленский назвал последствия отступления ВСУ из Артемовска

Зеленский: отступление ВСУ из Артемовска откроет российским силам плацдарм для наступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут) откроет российским войскам плацдарм для наступления. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам украинского лидера, силы Киева продолжат удерживать Артемовск, поскольку потеря этого города «поможет России расширить фронт». При этом он признал, что ситуация в городе остается сложной для ВСУ. Зеленский добавил, что сейчас все силы ВСУ брошены на подготовку к контрнаступлению.

Канал допустил, что при потере Украиной Артемовска следующими могут стать Краматорск и Славянск.

19 апреля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин назвал вопросом ближайшего времени взятие Артемовска под контроль силами России. Гагин напомнил, что российские силы контролируют около 90 процентов территории города.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев.