Появились новые подробности об упавшем в Подмосковье дроне-камикадзе

SHOT: похожий на упавший в СНТ «Заря» под Москвой беспилотник 22 апреля видели в Серпухове

Беспилотный летательный аппарат, схожий по описанию с тем, что упал в СНТ «Заря» в Богородском городском округе Московской области, видели над Серпуховом 22 апреля. Новые подробности сообщает Telegram-канал SHOT.

В тот день в полицию с одним и тем же обратились минимум два человека. Очевидцы утверждали, что видели, как большой беспилотник серого цвета с длинным хвостом и без световых сигналов полетел в сторону деревни Бутурлино. Тогда обследовали зоны, где видели БПЛА, но ничего подозрительного не нашли, уточняет SHOT.

Ранее в понедельник, 24 апреля, стало известно, что начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в подмосковном поселке имени Воровского неподалеку от Ногинска. Предварительно, рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne и мог быть начинен канадскими взрывными зарядами М112.