Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:56, 24 апреля 2023Россия

Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье

Mash: начиненный взрывчаткой беспилотник упал в подмосковном поселке Воровское

Фото: Telegram-канал Shot

Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал в подмосковном поселке Воровское неподалеку от Ногинска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne. Предположительно, дрон-камикадзе был начинен канадскими взрывными зарядами М112.

Масса беспилотника составила около 85 килограммов. Он упал с неба, зацепившись за деревья, еще днем 23 апреля. Обломки дрона первыми заметили местные жители, позже они вызвали к месту специалистов и силовиков.

По информации Mash, среди обломков UJ-22 обнаружили канадские 1,25-фунтовые взрывные заряды М112 на основе пластичной взрывчатки С4.

Рухнувший дрон в Подмосковье оказался с 17 килограммами взрывчатки, пишет издание Baza в Telegram-канале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Посол Китая во Франции назвал Крым «изначально российским». Дипломата могут объявить персоной нон грата
В аэропорту Берлина началась забастовка
Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
Трое рабочих насмерть отравились газом в российском порту
Австралия изменит оборонную стратегию на фоне ослабления господства США
Правительство Красноярского края отправили в отставку
Вильфанд пообещал москвичам самый теплый день с начала года
Названа доля поддерживающих кандидатуру Трампа республиканцев
В российском городе шестилетнему ребенку оторвало палец на детской площадке
Президент Мексики заболел коронавирусом в третий раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.