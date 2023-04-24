Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец

Китайский авианосец «Шаньдун» заметили в 193 километрах от Тайваня

Китайский авианосец «Шаньдун» был замечен в 120 морских милях (примерно 193 километрах) от Тайваня. Об этом пишет Минобороны Тайваня в своем Twitter-аккаунте.

Ожидается, что авианосец пройдет через юго-восточные воды Тайваня. «Мы внимательно следим за их перемещениями и будем реагировать соответствующим образом», — говорится в заявлении Минобороны. Корабль «Шаньдун» длиной 315 и шириной 75 метров может вмещать на борту 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

10 апреля авианосец «Шаньдун» также принял участие в учениях армии КНР у берегов Тайваня. Китайские войска отрабатывали маневры по окружению острова.

Китай считает Тайвань своей территорией и регулярно проводит крупные учения возле острова. Тайвань, в свою очередь, получает помощь от США, опасаясь военного вторжения со стороны КНР.