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13:56, 24 апреля 2023Мир

Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец

Китайский авианосец «Шаньдун» заметили в 193 километрах от Тайваня

Фото: Ministry of National Defense, R.O.C.

Китайский авианосец «Шаньдун» был замечен в 120 морских милях (примерно 193 километрах) от Тайваня. Об этом пишет Минобороны Тайваня в своем Twitter-аккаунте.

Ожидается, что авианосец пройдет через юго-восточные воды Тайваня. «Мы внимательно следим за их перемещениями и будем реагировать соответствующим образом», — говорится в заявлении Минобороны. Корабль «Шаньдун» длиной 315 и шириной 75 метров может вмещать на борту 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

10 апреля авианосец «Шаньдун» также принял участие в учениях армии КНР у берегов Тайваня. Китайские войска отрабатывали маневры по окружению острова.

Китай считает Тайвань своей территорией и регулярно проводит крупные учения возле острова. Тайвань, в свою очередь, получает помощь от США, опасаясь военного вторжения со стороны КНР.

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Виктория Кондратьева
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