НОАК: китайский авианосец «Шаньдун» принял участие в учениях у берегов Тайваня

Китайский авианосец «Шаньдун» военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР (НОАК) принял участие в учениях у берегов Тайваня. Об этом пишет газета Sinchew со ссылкой на заявление Восточной зоны боевого командования НОАК.

Китайские войска отрабатывают маневры по окружению острова. Отмечается, что корабль длиной 315 и шириной 75 метров может вмещать на борту 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

Китайские военные 8 апреля начали трехдневные учения в акватории Тайваня. Во время маневров они отрабатывают окружение острова, который официальный Пекин считает своей территорией. По официальной информации, в учениях задействованы ракетная артиллерия дальнего действия, морские эсминцы, ракетные катера, истребители и бомбардировщики.

Учения стартовали после возвращения главы администрации Тайваня Цай Инвэнь из США. В Калифорнии она встретилась с американскими конгрессменами, в том числе со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти. Он сменил на этом посту Нэнси Пелоси, которая приезжала на остров с громким визитом.