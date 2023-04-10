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09:54, 10 апреля 2023Мир

Китайский авианосец «Шаньдун» принял участие в учениях у берегов Тайваня

НОАК: китайский авианосец «Шаньдун» принял участие в учениях у берегов Тайваня

Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan / Reuters

Китайский авианосец «Шаньдун» военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР (НОАК) принял участие в учениях у берегов Тайваня. Об этом пишет газета Sinchew со ссылкой на заявление Восточной зоны боевого командования НОАК.

Китайские войска отрабатывают маневры по окружению острова. Отмечается, что корабль длиной 315 и шириной 75 метров может вмещать на борту 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

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Китайские военные 8 апреля начали трехдневные учения в акватории Тайваня. Во время маневров они отрабатывают окружение острова, который официальный Пекин считает своей территорией. По официальной информации, в учениях задействованы ракетная артиллерия дальнего действия, морские эсминцы, ракетные катера, истребители и бомбардировщики.

Учения стартовали после возвращения главы администрации Тайваня Цай Инвэнь из США. В Калифорнии она встретилась с американскими конгрессменами, в том числе со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти. Он сменил на этом посту Нэнси Пелоси, которая приезжала на остров с громким визитом.

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Анжелика Бережная
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