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15:33, 8 апреля 2023Мир

Китайские военные начали отрабатывать окружение Тайваня

BBC: десятки военных самолетов и кораблей Китая отработают окружение Тайваня

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайские военные начали отрабатывать окружение Тайваня в ходе трехдневных учений, в которых задействованы десятки самолетов и кораблей. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что срединную линию Тайваньского пролива — неофициальную границу зон контроля Тайваня и КНР — пересекли уже 71 китайский военный самолет и девять военных кораблей. В Пекине назвали учения «строгим предупреждением» властям острова.

Как заявили в Китае, цель учений — организовать одновременный патруль и наступление на Тайвань, обеспечив «всестороннее окружение и сдерживание». По официальной информации, в маневрах задействованы ракетная артиллерия дальнего действия, морские эсминцы, ракетные катера, истребители и бомбардировщики.

Учения начались на следующий день после того, как глава администрации Тайваня Цай Инвэнь вернулась из США. Во время поездки в Калифорнию она встретилась с американскими конгрессменами, в том числе спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти. Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол, также принявший участие во встрече с Цай, затем заявил, что Вашингтон готов отправить войска на Тайвань при одном условии — если Китай вторгнется на остров.

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Виктория Кондратьева
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