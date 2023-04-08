BBC: десятки военных самолетов и кораблей Китая отработают окружение Тайваня

Китайские военные начали отрабатывать окружение Тайваня в ходе трехдневных учений, в которых задействованы десятки самолетов и кораблей. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что срединную линию Тайваньского пролива — неофициальную границу зон контроля Тайваня и КНР — пересекли уже 71 китайский военный самолет и девять военных кораблей. В Пекине назвали учения «строгим предупреждением» властям острова.

Как заявили в Китае, цель учений — организовать одновременный патруль и наступление на Тайвань, обеспечив «всестороннее окружение и сдерживание». По официальной информации, в маневрах задействованы ракетная артиллерия дальнего действия, морские эсминцы, ракетные катера, истребители и бомбардировщики.

Учения начались на следующий день после того, как глава администрации Тайваня Цай Инвэнь вернулась из США. Во время поездки в Калифорнию она встретилась с американскими конгрессменами, в том числе спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти. Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол, также принявший участие во встрече с Цай, затем заявил, что Вашингтон готов отправить войска на Тайвань при одном условии — если Китай вторгнется на остров.