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14:10, 24 апреля 2023Ценности

Ким Кардашьян раскрыла секрет красоты на видео без макияжа

Ким Кардашьян назвала секретом своей красоты использование средств ее бренда SKKN

Фото: @kimkardashian

Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и раскрыла фанатам секрет своей красоты. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее бренда косметики SKKN.

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала во время встречи с парикмахером Крисом Эпплтоном и визажистом Марио Дедивановичем, с которым она знакома 15 лет. Предпринимательница снялась сидящей в кресле в черной пижаме, демонстрируя свою внешность без косметики.

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В ролике Кардашьян назвала секретом сияния кожи использование уходовых средств SKKN. По словам телезвезды, каждое утро она наносит на лицо тонер за 45 долларов (3661 доллар), а также крем, смешанный с несколькими каплями увлажняющего масла стоимостью 85 и 95 долларов соответственно (6915 и 7729 рублей).

Ранее в апреле Ким Кардашьян высмеяли в сети из-за отсутствия пальца на фото. Бизнесвумен опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини бежевого цвета с собранными в гладкий пучок волосами. Знаменитость запечатлела себя в зеркало в ванной комнате.

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Майя Пономаренко
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